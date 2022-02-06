«Лилль» — «ПСЖ»: фрибет 2000 рублей к матчу Лиги 1
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6 февраля пройдёт матч французской Лиги 1 между «Лиллем» и «ПСЖ». Начало — в 22:45 мск. Ты можешь получить фрибет 2000 рублей от букмекера Фонбет и использовать его на любое событие!
Чтобы получить бонус, выполни простые действия:
1. Зарегистрируйся в БК Фонбет.
2. Скачай приложение Фонбет и пополни счёт на сумму от 100 рублей.
Фрибет будет доступен в мобильном приложении Фонбет сразу после установки.
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