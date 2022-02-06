Константин Генич дал прогноз на матч «Валенсия» — «Реал Сосьедад» в Примере

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Валенсия» – «Реал Сосьедад» в 23-м туре испанской Примеры.

Ставка: обе забьют за 1.75.

«Обе команды играли в четвертьфинале Кубка Испании. «Валенсия» с превеликим трудом переиграла «Кадис» (2:1), Уго Дуро забил за 10 минут до конца. Матч ушёл на 98-ю минуту, но «Валенсия» всё-таки сдюжила и сумела сохранить результат. С Пепе Бордаласом она вышла в полуфинал. А «Реал Сосьедад» неудачно сыграл домашний матч с «Бетисом», проиграв 0:4. Хотя хозяева больше 10 ударов по воротам нанесли и серьёзно превзошли севильцев по угловым.



Вообще, в последних двух матчах «Сосьедад» не забивает «Хетафе» и «Бетису». Был тяжелейший матч с «Сельтой», в котором баски забили всего один мяч. С одной стороны, пора бы эту серию прервать с такой атакой, как у «Реала Сосьедад» (Исак, Сёрлот, Оярсабаль, Янузай). Должен «Сосьедад» забивать гораздо больше, но что-то надломилось в команде Иманола Альгуасиля.



У басков травмированных вроде бы нет. «Валенсию» же покинул Даниэль Васс, перебравшийся в «Атлетико». Отсутствует голкипер Яспер Силлессен. Но у «Валенсии» команда молодая, бегущая. Дома «Валенсия» играет весьма неплохо. Я рассчитываю на голы в ту и в другую стороны.



Мой прогноз — обе забьют. В матче первого круга была ничья 0:0. Но, как правило, когда эти команды играют, то радуют болельщиков забитыми мячами. Здесь ещё есть топ-подоплёка — сыграет ли Давид Сильва против своей бывшей команды на «Месталье».