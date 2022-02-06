«Реал» Мадрид — «Гранада»: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата Испании

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч Примеры «Реал» Мадрид – «Гранада».
Ставка 1: победа «Реала» с форой (-1.5) за 1.74.
Ставка 2: индивидуальный тотал «Реала» больше 2.5 гола за 1.92.
«Четыре очка отрыва у «Реала» от «Севильи» — не так уж и много. Но «Севилья» — это не тот клуб, который может обыгрывать всех подряд. Поэтому четыре очка — отрыв уверенный.
Прогноз Павла Занозина на матч «Лилль» — «ПСЖ».
«Реал» Мадрид на этой неделе проиграл в матче на Кубок. Проиграл неожиданно. Думаю, многие ждали победы «бланкос». Команда будет очень злой. Так как многие игроки основы вообще не вышли на поле. Были вопросы к Анчелотти после этого поражения. Поэтому футболисты будут мотивированы показать свою полезность на поле.
«Гранада» — команда не самая сильная. Но и не на последних местах таблицы, есть запас перед зоной вылета. То есть биться насмерть против «Реала» команда не будет.
Думаю, «Реал» обрушит всю свою силу и мощь на «Гранаду». Скорее всего, просто разорвёт соперника, причём уже в первом тайме.
Думаю, что хозяева забьют три гола, а может, и больше. Предлагаю две ставки: Ф1 (-1.5) и ИТБ1 (2.5). В этом прогнозе абсолютно не сомневаюсь».
Прогноз Максима Калиниченко на матч «Реал» — «Гранада».
Прогноз Сергея Кривохарченко на матч «Боруссия Д» — «Байер».
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