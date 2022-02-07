«Тондела» — «Бенфика»: прогноз Юрия Тесленка на матч чемпионата Португалии

Профессиональный каппер Юрий Тесленок дал прогноз на матч португальской Примейры «Тондела» — «Бенфика».



Ставка: победа «Бенфики» с форой (-1.25) за 1.77.



«Тондела» на 13-м месте, «Бенфика» на 3-м. В прошлом туре «Тондела» в гостях одолела «Портимоненше» 2:1, но победа далась нелегко. Футболисты Пако Айестарана нахватали много жёлтых карточек, из-за чего на матч с «Бенфикой» не досчитаются таких важных футболистов, как центральный защитник Саньян, полузащитники Аугусто, Тиагу Данташ, нападающий Барбоса.

Ещё один прогноз на матч «Тондела» — «Бенфика»: никаких лёгких трёх очков не будет.

У «Бенфики» пока не лучшие времена: «орлы» проиграли в Кубке Португалии «Спортингу» 1:2, а затем в чемпионате «Жил Висенте» 1:2. Тем не менее хорошая новость: из сборной вернулся ключевой футболист команды, нападающий Дарвин Нуньес (16,15), которого явно не хватало.



На поле «Тонделы» футболисты «Бенфики» одержали 6 побед кряду и только в одной из них не пробили фору в один мяч. Думаю, данный матч – отличный вариант для «орлов» вернуться на победную стезю», — сказал Тесленок.

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