Давид Гоффен — Алекс де Минор: прогноз Игоря Панкова на матч турнира в Роттердаме

Профессиональный каппер Игорь Панков дал прогноз на матч турнира в Роттердаме Давид Гоффен — Алекс де Минор.



Ставка: победа Де Минора с форой (-3) за 1.69.



«Давид Гоффен пробует вернуться в тур после всех своих проблем и травм. Получается далеко не так, как хотелось бы самому бельгийцу и его поклонникам. В Австралии были только две победы над далеко не самыми сильными соперниками Багнисои и Кудлой. Там же в Мельбурне Давид ничего не смог противопоставить Эвансу.

Карацев — о Медведеве: ты не можешь сказать болельщикам: «Ну же, болейте за меня».

На прошлой неделе пробовал свои силы в Монпелье. С большими проблемами прошел Бонзи, но против Маннарино ничего не показал. Явно пока против более-менее серьезных оппонентов Давид не может на равных играть.



Де Минаура как раз можно смело отнести к тем самым «более-менее серьезным» соперникам. На домашних турнирах Алекс брал своё по максимуму, можно отметить победы над Берреттини, Умбером. Всех соперников в статусе фаворита австралиец проходил более чем уверенно.



Давиду явно непросто будет играть против Алекса. Цепкий австралийский теннисист на задней линии ни в чем не будет уступать, скорее, даже сможет перебегать бельгийца. Даже в то время, когда Гоффен не был в более оптимальной форме, Де Минор дважды его обыгрывал. Сейчас явно не тот момент, когда Давид может «размочить» счёт в личных встречах», — сказал Панков.

Касаткина снялась с турнира в Санкт-Петербурге.

Евгений Кафельников: Медведев будет величайшим в истории российским теннисистом.

Тарпищев: Медведев играл гениально в матче с Надалем.