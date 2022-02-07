Давид Гоффен — Алекс де Минор: прогноз Игоря Панкова на матч турнира в Роттердаме

Профессиональный каппер Игорь Панков дал прогноз на матч турнира в Роттердаме Давид Гоффен — Алекс де Минор.
Ставка: победа Де Минора с форой (-3) за 1.69.
«Давид Гоффен пробует вернуться в тур после всех своих проблем и травм. Получается далеко не так, как хотелось бы самому бельгийцу и его поклонникам. В Австралии были только две победы над далеко не самыми сильными соперниками Багнисои и Кудлой. Там же в Мельбурне Давид ничего не смог противопоставить Эвансу.
Карацев — о Медведеве: ты не можешь сказать болельщикам: «Ну же, болейте за меня».
На прошлой неделе пробовал свои силы в Монпелье. С большими проблемами прошел Бонзи, но против Маннарино ничего не показал. Явно пока против более-менее серьезных оппонентов Давид не может на равных играть.
Де Минаура как раз можно смело отнести к тем самым «более-менее серьезным» соперникам. На домашних турнирах Алекс брал своё по максимуму, можно отметить победы над Берреттини, Умбером. Всех соперников в статусе фаворита австралиец проходил более чем уверенно.
Давиду явно непросто будет играть против Алекса. Цепкий австралийский теннисист на задней линии ни в чем не будет уступать, скорее, даже сможет перебегать бельгийца. Даже в то время, когда Гоффен не был в более оптимальной форме, Де Минор дважды его обыгрывал. Сейчас явно не тот момент, когда Давид может «размочить» счёт в личных встречах», — сказал Панков.
Касаткина снялась с турнира в Санкт-Петербурге.
Евгений Кафельников: Медведев будет величайшим в истории российским теннисистом.
- 7 февраля 2022
-
13:00
-
12:00
-
11:04
-
11:00
-
10:28
-
10:00
-
09:30
-
08:45
-
08:00
-
05:00
-
02:00
- 6 февраля 2022
-
23:26
-
21:00
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:15
-
16:45
-
16:15
-
15:45
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
13:45
-
13:00
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:00
-
10:15
-
09:30
-
08:45