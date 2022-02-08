Олимпиада-2022, фигурное катание, мужчины: смотреть онлайн короткую программу 8 февраля

8 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине пройдут соревнования по фигурному катанию в короткой программе у мужчин. Начало запланировано на 04:15 мск. Прямую трансляцию из Китая можно будет посмотреть на телеканале «Россия 1».

Камила Валиева: моя мечта сбылась.

Букмекеры считают главным фаворитом соревнований американца Нэйтана Чена. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.30. За 5.00 можно сделать ставку на японского фигуриста Юдзуру Ханю, а за 15.00 — на ещё одного японца Сёму Уно.



Сборную России в этом виде программы представят 3 спортсмена, но аналитики не видят их в числе претендентов на победу. Поставить на олимпийского чемпиона в командном турнире Марка Кондратюка можно с коэффициентом 33.00. Шансы Андрея Мозалёва оценили коэффициентом 150.00, а на Евгения Семененко можно сделать ставку за 170.00.

Есть первое золото на льду! Нашим фигуристам не было равных в «команднике».

Алек Болдуин обратился к Камиле Валиевой.

Алексей Мишин: в командном турнире пассажиров не было.