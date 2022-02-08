«Бёрнли» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Ивана Млечного на встречу АПЛ

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч 24-го тура АПЛ «Бёрнли» — «Манчестер Юнайтед».



Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» и ТМ 2.5 за 3.20.



Продолжаем следить вместе с вами за английской Премьер-лигой, и сейчас хочется поговорить про встречу между «Бёрнли» и «Манчестер Юнайтед». Давайте разбираться.

«Бёрнли» — «МЮ»: во сколько начало, где покажут?

«Юнайтед» продолжает устраивать борьбу за Лигу чемпионов с самим собой. С приходом Рагника команда начала стабильно набирать очки, но всё же очень часто случаются и казусы, как, например, в недавнем кубковом матче с «Мидлсбро». Но главное, что в чемпионате «МЮ» начал играть стабильно и уже обошёл своих главных конкурентов, а это при условии, что у них ещё имеется игра в запасе.



«Бёрнли» хоть и является командой с последней строчки английской Премьер-лиги, но всё равно клуб очень крепкий. Команда, идя на последней строчке, пропустила всего 27 мячей, к слову, «Юнайтед», идущий на четвёртом месте, пропустил 30. Так что этот матч станет очень тяжёлой задачей для «Юнайтед», которому предстоит вскрывать оборону своего соперника.



Мы уже увидели с вами, как «Бёрнли» совсем недавно сыграл в нулевую ничью с «Арсеналом», что ещё раз доказывает тот факт, что нынешний матч будет для «МЮ» не из простых. Но всё же мне кажется, что того подбора игроков, который есть у «МЮ», даже в отсутствие Гринвуда и возможном отсутствие Лингарда должно хватить для победы. Достаточно скромной, но всё-таки победы. Мой прогноз на этот матч — победа «Манчестер Юнайтед» и итоговый тотал меньше 2.5. Удачи», — сказал Млечный.

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