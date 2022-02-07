«Бёрнли» — «МЮ». Роналду помешает кошмару из прошлого сбыться

8 февраля состоится матч 24-го тура АПЛ «Бёрнли» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостей: поставить на победу «МЮ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.60. Успех «Бёрнли» оценён экспертами в 5.95. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Где покажут матч «Бёрнли» — «МЮ»?

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Бёрнли» — «МЮ» 8 февраля 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Бёрнли» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.66. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13. Поставить на «обе забьют» можно за 1.92.

Анализ и прогноз матча 24-го тура АПЛ «Бёрнли» — «Манчестер Юнайтед» (08.02.2022)

Международная арена порадовала яркими зрелищами. Вскоре наступит пора еврокубковых состязаний а пока всё внимание на внутреннюю арену. В английской Премьер-лиге 8 февраля состоится три встречи 24-го тура. В самой поздней из них «Бёрнли» примет «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток на стадионе «Тёрф Мур» прозвучит в 23:00 мск.

Не первый год «Бёрнли» балансирует на грани вылета в Чемпионшип. Правда, в позапрошлом сезоне сумели занять десятую позицию и зарекомендовать себя как крепкого, неуступчивого середняка. Затем разбушевался коронавирус и всё вернулось на круги своя. Сейчас дела обстоят так: клуб располагается на последней строчке в турнирной таблице АПЛ и имеет три игры в запасе. В случае побед выберется из опасной зоны.



Впрочем, выступления клуба из одноимённого города не обещают данной перспективе сбыться. В последних четырёх встречах чемпионата Англии потерпели поражения в матчах как раз с «Манчестер Юнайтед» и «Лидсом» (в обоих случаях — 1:3), а также скатали нулевые ничьи с «Арсеналом» и «Уотфордом».



Из Кубка лиги подопечные Шона Дайча вылетели на стадии 1/8 финала, уступив «Тоттенхэму» (0:1), из Кубка Англии — на стадии 1/32 финала, проиграв «Хаддерсфилду» (1:2). Наиболее интересен как раз второй случай, ведь в противниках была команда из Чемпионшипа. Она выглядела намного симпатичнее. Нанесла больше ударов и заслуженно одержала победу.

Нельзя сказать, что бордовые совсем уж плохи, они неоднократно создавали проблемы именитым оппонентам. Тем не менее в нынешнем сезоне выглядят достаточно безобидно. Победа за 19 игр чемпионата Англии всего одна, в матче с нестабильным «Брентфордом» (3:1). Зато ничьих — аж 10 штук. Причём некоторые из них с силачами — «Челси» (1:1), «Вулверхэмптоном», «Вест Хэмом» и «Арсеналом» (во всех случаях — 0:0).



«Манчестер Юнайтед» в очередной раз удивил. В 1/16 финала Кубка Англии потерпел поражение от «Мидлсбро» (1:1, в серии пенальти 7:8). В первом тайме играли отлично и имели множество моментов для взятия ворот. Например, Криштиану Роналду не забил пенальти. Однако во второй половине матча мы увидели совсем другой «МЮ», неуверенный и осторожный.



Возможно, оппонент забил гол с игры не по правилам (Данкан Уотмор перед тем, как отдать голевую передачу, очевидно сыграл рукой), но это другой момент. Судейская бригада засчитала мяч, значит, нужно было дожимать соперника другими способами и проходить дальше. Манкунианцы этого не сделали и получили по заслугам.

Хотя в последних четырёх встречах АПЛ «красные дьяволы» выступили неплохо. Добыли победы в матчах с «Брентфордом» (3:1) и «Вест Хэмом» (1:0), сыграли вничью с «Астон Виллой» (2:2), хотя могли выиграть, и потерпели поражение в игре с «Вулверхэмптоном» (0:1). Матчи с «молотобойцами» и «волками» наиболее показательны. Крепкую оборону банально не получается взломать. Даже навесы на Роналду не работают.



Кстати, португалец на поле смотрится весьма сомнительно. Незабитый пенальти в кубковом противостоянии продлил голевую засуху форварда до четырёх матчей. Если в предстоящей битве с «Бёрнли» он снова останется без голов, то повторит свою антирекордную серию, которая случилась ещё в 2010 году в мадридском «Реале».

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Возможно, он не совсем входит в планы Ральфа Рангника и играет больше вспомогательную роль, а не роль лидера. С одной стороны, курс верный, воспитание молодёжи — дело хорошее. Но обладатель пяти «Золотых мячей» и массы других наград явно рассчитывал не на такую политику, когда присоединялся к красным. А ведь ему совсем недавно исполнилось 37 лет!



Безусловно, манкунианцы понемногу прогрессируют под руководством временного главного тренера. В игре многих футболистов начинает проглядываться характер. Вот только результат есть не всегда. Состав именитый, комбинационная игра понемногу нащупывается.



«Бёрнли» является крайне неудобным противником. Он очень хорош в обороне и не раз доказывал свою состоятельность в матчах с крепкими оппонентами. У манкунианцев часто возникают проблемы с такого рода коллективами (поражение в матчах с «Вулверхэмптоном» и «Мидлсбро», а также ничья с «Астон Виллой»). С другой стороны, последняя очная встреча закончилась в их пользу.

Не стоит забывать про уровень состава, и последние четыре матча чемпионата Англии «красные дьяволы» провели на порядок лучше. Многие футболисты прогрессируют под руководством Ральфа Рангника. Проблемы возникают только с результативность и настроем. Потому хорошим вариантом для ставки выглядит Х2 + тотал меньше 2.5 мяча за 2.28.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Бёрнли» — «Манчестер Юнайтед» 8 февраля 2022 года

Несмотря на положение в турнирной таблице, «Бёрнли» является крепким коллективом. Пусть побед не одерживает, зато палки в колёса крупнокалиберным оппонентам вставляет регулярно. «Манчестер Юнайтед» пока не шибко стабилен, часто демонстрирует низкую результативность и порой не знает, как взламывать низкую оборону. Тем не менее он — очевидный фаворит, потому проиграть не должен.

Ставка: «Манчестер Юнайтед» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за 2.28.

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