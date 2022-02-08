«Ньюкасл» — «Эвертон»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ 8 февраля

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 24-го тура АПЛ «Ньюкасл» — «Эвертон».



Ставка: «Эвертон» не проиграет и обе забьют за 2.50.



«Эвертон» ожидаемо забегал под руководством нового тренера. Лэмпарду удалось добиться от игроков того, что не удавалось Бенитесу.

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Надо полагать, что как минимум на несколько недель задора «ирисок» хватит и номер отбывать на поле они не будут. Ну а в остальном многое будет зависеть от соперников.



«Ньюкасл» как раз грозной силой пока не представляется, и потому кажется, что «Эвертон» может увезти с севера как минимум ничью. У «сорок» ко всему прочему ещё и потерь хватает, так что Хауи по сути предстоит выводить на поле новую команду», — сказал Петросьян.

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Ещё один прогноз на матч «Ньюкасл» — «Эвертон»: Фрэнк Лэмпард знает толк в красивом футболе.

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