«Бёрнли» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Романа Павлюченко на игру чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч чемпионата Англии «Бёрнли» — «Манчестер Юнайтед».
Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за 1.60.
Бордовые занимают только последнюю строчку в чемпионате, имея в копилке лишь 13 баллов. Свою единственную викторию они одержали дома, где, в принципе, неплохи в обороне — только восемь пропущенных мячей за восемь игр. В прошлый раз они тут остановили «Уотфорд» (0:0).
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«Красные дьяволы» вроде бы располагаются в четвёрке сильнейших, но в последней игре они что-то разочаровали меня. Команда умудрилась вылететь из национального Кубка от «Мидлсбро» (1:2, П), хотя исполнителей в составе достаточно, да и почти основной состав на поле вышел.
На мой взгляд, сегодня «Бёрнли» будет кусаться и доставит неприятности именитому противнику. Дома аутсайдер часто цепляется, да и очки жизненно необходимы хозяевам, однако всё равно рассчитывать с такой разницей в подборе игроков на очки сложно.
По моему мнению, в очень упорном матче «Манчестер Юнайтед» одержит победу, всё-таки в команде много игроков, которые способны даже в самых сложных матчах на индивидуальном мастерстве выигрывать», — сказал Павлюченко.
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Ставка на матч «Шеффилд Юнайтед» — «Вест Бромвич» с коэффициентом 2.40.
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