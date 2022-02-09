«Райо Вальекано» — «Бетис»: прогноз Дениса Наливайко на матч Кубка Испании

Спортивный комментатор на Setanta Sports, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на полуфинал Кубка Короля сезона-2021/2022 «Райо Вальекано» — «Бетис».



Ставка: победа «Бетиса» за 2.57.



«Полуфинал Кубка Короля и при всей моей любви к «Райо» — это действительно одна из моих любимых команд этого сезона, но «Райо» тяжеловато играть в двух турнирах. Полуфинал Кубка, мне кажется, для команды, которая в прошлом сезоне играла в Сегунде и заняла шестое место, уже большое достижение.

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«Бетис» прекрасен, «Бетис» здорово играет в атаке. У команды ресурс значительно больше. Поэтому мне кажется, что «Бетис» будет явным фаворитом. Да и к тому же «Райо» не лучшим образом закрывается и играет от обороны.

Команда довольно дерзкая — и «Бетис» может их наказать. Коэффициент на победу гостей в этой встрече большой. Предлагаю этим пользоваться. Играю победу «Бетиса» с коэффициентом примерно 2.50», — сказал Наливайко.

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Ставка на матч «Сассуоло» — «Ювентус» с коэффициентом 2.30.