«Райо Вальекано» — «Бетис»: прогноз Дениса Наливайко на матч Кубка Испании

Спортивный комментатор на Setanta Sports, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на полуфинал Кубка Короля сезона-2021/2022 «Райо Вальекано» — «Бетис».
Ставка: победа «Бетиса» за 2.57.
«Полуфинал Кубка Короля и при всей моей любви к «Райо» — это действительно одна из моих любимых команд этого сезона, но «Райо» тяжеловато играть в двух турнирах. Полуфинал Кубка, мне кажется, для команды, которая в прошлом сезоне играла в Сегунде и заняла шестое место, уже большое достижение.
«Милан» — «Лацио»: когда начало, где покажут?
«Бетис» прекрасен, «Бетис» здорово играет в атаке. У команды ресурс значительно больше. Поэтому мне кажется, что «Бетис» будет явным фаворитом. Да и к тому же «Райо» не лучшим образом закрывается и играет от обороны.
Команда довольно дерзкая — и «Бетис» может их наказать. Коэффициент на победу гостей в этой встрече большой. Предлагаю этим пользоваться. Играю победу «Бетиса» с коэффициентом примерно 2.50», — сказал Наливайко.
Агуэро: теперь я — Железный Человек.
Сарри: Кубок Италии — один из самых неспортивных турниров в мире.
- 9 февраля 2022
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:27
-
10:15
-
10:01
-
09:00
-
08:00
-
06:00
-
03:00
- 8 февраля 2022
-
22:00
-
21:00
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00