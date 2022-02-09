«Астон Вилла» — «Лидс»: прогноз Артура Петросьяна на игру АПЛ 9 февраля

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 24-го тура АПЛ «Астон Вилла» – «Лидс».
Ставка: «Астон Вилла» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.90.
«Это один из немногих матчей, в которых обе команды выйдут на поле впервые за 18 дней, а значит, возможны сюрпризы.
Прогноз Романа Павлюченко на матч «Тоттенхэм» — «Саутгемптон».
Если говорить в целом, то «Вилла» ударно провела два матча перед паузой – вытащив игру с «Ман Юнайтед» и обыграв на выезде «Эвертон». Атмосфера в команде отличная, прогресс виден, болельщики довольны.
Того же про «Лидс» сказать нельзя. Удачные игры чередуются с провальными, и сезон, на протяжении которого кадровые и игровые проблемы постоянно дают о себе знать, можно считать оконченным.
Это, конечно, не означает, что йоркширцы будут выходить на поле и отбывать номер, но и огня в их глазах, к которому мы привыкли, до следующего августа мы наверняка не увидим», — сказал Петросьян.
Прогноз Артура Петросьяна на матч «Аль-Хиляль» — «Челси».
Александр Елагин дал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Брентфорд».
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