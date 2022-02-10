США — Китай: прогноз Максима Лебедева на игру Олимпиады-2022

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч олимпийского хоккейного турнира США – Китай.



Ставка: победа США с форой (-1.5) за 1.42.



«Матч интересен в первую очередь не столько игровой составляющей, сколько политической. Китай сейчас проходит все те стадии отношения к Америке, которые мы прошли немного раньше – от полного обожания до глухой ненависти.

Фетисов — о поступке Слепышева: нельзя ставить свои интересы выше интересов команды.

До конца, в отличие от нас, Поднебесная ещё не дошла, но находится стараниями самой Америки уже где-то ближе к концу, и рядовой олимпийский матч становится пусть ещё и не великим, но всё-таки противостоянием. И хоть большинство китайских хоккеистов ещё совсем недавно были хоккеистами американскими и канадскими, тем принципиальнее для них будет умыть свою вчерашнюю Родину.



Причём противостоять американской полулюбительской команде будет достаточно крепенькая и сыгранная в рамках одного клуба команда. Которая, конечно, в КХЛ лавров не снискала, но коленца периодически выкидывала. Добавим сюда тот факт, что за всю олимпийскую историю был выявлен лишь один случай, когда команду хозяев на Олимпиаде судьи не тащили спереди за всё, за что могли ухватить, и не пихали сзади во всё, что пихается, и случай этот был в Сочи-2014, и вряд ли в ближайшей перспективе будет во второй раз — задача команды США заметно усложняется. К тому же она будет играть в этом составе первый раз и игровые связи только предстоит налаживать.



Если суммировать всё вышесказанное, то матч должен получиться весьма и весьма интересным. Если, конечно, у китайских товарищей от волнения не будут трястись руки и они не перегорят ещё до стартового вбрасывания. Но я всё-таки предположу, что «звёздно-полосатые» со всеми возникающими на пути препятствиями справятся и обыграют не только китайцев, но и судейскую бригаду, и зрителей, которых наверняка будет полна коробочка. Пусть и преимущество в счёте будет достаточно скромным, но всё закончится в основное время», — сказал Лебедев.

Прогноз Владимира Вуйтека на матч Канада — Германия.

Ставка на матч Дания — Россия: с такой игрой на Олимпиаде не победить.

Ставка на матч Чехия — Швейцария с коэффициентом 2.65.