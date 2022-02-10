Дания — Россия, хоккей на ОИ-2022: форвард датчан Йенсен дал прогноз на матч

Нападающий сборной Дании Никлас Йенсен дал прогноз на матч Дания — Россия на Олимпиаде в Пекине.
Ставка: итоговая победа Дании за 5.80.
«Конечно, мы можем победить россиян! Нам нужно ставить именно эту цель. Это всего лишь один матч, в котором может случиться всё что угодно. Разумеется, мы аутсайдер, но если сыграем так, как против чехов, то будем иметь шанс на победу.
Россия — Дания: когда играют, какой канал покажет?
В России много талантливых игроков, индивидуально сильных хоккеистов. Уверен, что сборная России в Китае нацеливается на золото. Очень уважаю их, но мы уважаем и себя. Знаю, что сборная Дании — это хорошая команда. Если сыграем правильно, то победим.
Опасных игроков в сборной России много, но Вадим Шипачёв очень хорош. Впервые сыграл против него около пяти лет назад. Вадим — умный и талантливый хоккеист, который делает опасными каждого из своих партнёров. Конечно, это лидер сборной России», — передаёт слова Йенсена корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Прогноз на матч Дания — Россия: с такой игрой о золоте можно только мечтать.
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