Дания — Россия, хоккей на ОИ-2022: форвард датчан Йенсен дал прогноз на матч

Нападающий сборной Дании Никлас Йенсен дал прогноз на матч Дания — Россия на Олимпиаде в Пекине.

Ставка: итоговая победа Дании за 5.80.

«Конечно, мы можем победить россиян! Нам нужно ставить именно эту цель. Это всего лишь один матч, в котором может случиться всё что угодно. Разумеется, мы аутсайдер, но если сыграем так, как против чехов, то будем иметь шанс на победу.

Россия — Дания: когда играют, какой канал покажет?

В России много талантливых игроков, индивидуально сильных хоккеистов. Уверен, что сборная России в Китае нацеливается на золото. Очень уважаю их, но мы уважаем и себя. Знаю, что сборная Дании — это хорошая команда. Если сыграем правильно, то победим.



Опасных игроков в сборной России много, но Вадим Шипачёв очень хорош. Впервые сыграл против него около пяти лет назад. Вадим — умный и талантливый хоккеист, который делает опасными каждого из своих партнёров. Конечно, это лидер сборной России», — передаёт слова Йенсена корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Прогноз на матч Дания — Россия: с такой игрой о золоте можно только мечтать.

Сергей Фёдоров: в матче со Швейцарией немного переборщили с креативом.

Ставка на матч Чехия — Швейцария с коэффициентом 2.65.