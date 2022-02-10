Дмитрий Губерниев дал прогноз на женский спринт зимней Олимпиады в Пекине

Известный комментатор Дмитрий Губерниев сделал прогноз на женскую спринтерскую гонку на 7,5 км по биатлону на зимних Олимпийских играх в Пекине, которая состоится 11 февраля.
Ставка: Кристина Резцова попадёт в шестёрку сильнейших за 2.75.
«Завтрашняя гонка — это в первую очередь шанс для Ирины Казакевич и Светланы Мироновой. Они получают возможность показать, насколько готова группа Шашилова.
Биатлон на ОИ-2022, женский спринт: когда начало, какой канал покажет?
Спринт — это фактически определяющая гонка. Это же и позиции на пасьют. Вся наша готовность к Олимпиаде завтра станет понятна.
Хотел бы ошибиться, но на медаль в женском спринте может претендовать только Кристина Резцова. Остальные — только если звёзды сойдутся», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Анфиса Резцова сделала прогноз на спринтерскую гонку у женщин на Олимпиаде в Пекине.
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