Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Дмитрий Губерниев дал прогноз на женский спринт зимней Олимпиады в Пекине

Дмитрий Губерниев дал прогноз на женский спринт зимней Олимпиады в Пекине
Комментарии

Известный комментатор Дмитрий Губерниев сделал прогноз на женскую спринтерскую гонку на 7,5 км по биатлону на зимних Олимпийских играх в Пекине, которая состоится 11 февраля.

Ставка: Кристина Резцова попадёт в шестёрку сильнейших за 2.75.

«Завтрашняя гонка — это в первую очередь шанс для Ирины Казакевич и Светланы Мироновой. Они получают возможность показать, насколько готова группа Шашилова.

Биатлон на ОИ-2022, женский спринт: когда начало, какой канал покажет?

Спринт — это фактически определяющая гонка. Это же и позиции на пасьют. Вся наша готовность к Олимпиаде завтра станет понятна.

Хотел бы ошибиться, но на медаль в женском спринте может претендовать только Кристина Резцова. Остальные — только если звёзды сойдутся», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Анфиса Резцова сделала прогноз на спринтерскую гонку у женщин на Олимпиаде в Пекине.

Биатлон на ОИ-2022: Йоханнес Бё дал прогноз на мужской спринт.

Эксперты оценили шансы женской сборной России попасть в топ-3 в спринте.

Биатлон на ОИ-2022, женский спринт. Кристина Резцова злилась не зря Биатлон на ОИ-2022, женский спринт. Кристина Резцова злилась не зря
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022