Дмитрий Губерниев дал прогноз на женский спринт зимней Олимпиады в Пекине

Известный комментатор Дмитрий Губерниев сделал прогноз на женскую спринтерскую гонку на 7,5 км по биатлону на зимних Олимпийских играх в Пекине, которая состоится 11 февраля.

Ставка: Кристина Резцова попадёт в шестёрку сильнейших за 2.75.

«Завтрашняя гонка — это в первую очередь шанс для Ирины Казакевич и Светланы Мироновой. Они получают возможность показать, насколько готова группа Шашилова.

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Спринт — это фактически определяющая гонка. Это же и позиции на пасьют. Вся наша готовность к Олимпиаде завтра станет понятна.



Хотел бы ошибиться, но на медаль в женском спринте может претендовать только Кристина Резцова. Остальные — только если звёзды сойдутся», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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