«Севилья» — «Эльче»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 24-го тура Примеры сезона-2021/2022 «Атлетик» — «Эспаньол».



Ставка: победа «Севильи» в 1-2 гола за 1.88.



«Хоть «Севилья» и идёт на втором месте в Примере, но команда Лопетеги давно буксует. В трёх последних турах у «Севильи» были три ничьих против не самых топовых соперников. А перед этим красно-белые вылетели из Кубка, проиграв своему самому принципиальному сопернику — «Бетису». Проблемы «Севильи» во многом связаны с травмами.

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Вот и против «Эльче» в пятницу не сыграют Ламела и Сусо. Зато могут вернуться на поле Хесус Навас и Окампос. Кадровая ситуация постепенно нормализуется, и я практически уверен, что вскоре «Севилья» прибавит. Четыре игры без побед — это что-то экстраординарное для «Севильи». Пора бы выигрывать, и домашний матч с «Эльче» — отличная возможность уйти с чёрной полосы.



Коэффициент на чистую победу севильцев невелик — 1.43. Однако коэффициент вырастает аж до 1.88 при ставке на то, что «Севилья» выиграет с разницей в один или два мяча. Мне кажется, шансов на крупный счёт тут мало. «Севилья» при Лопетеги играет прагматично и крайне редко помногу забивает. Поэтому ставлю на выигрыш хозяев поля в один-два гола», — сказал Вишневский.

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