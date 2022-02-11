«Севилья» — «Эльче»: ставка Александра Мостового на игру Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата Испании «Севилья» — «Эльче».



Ставка: победа «Севильи» с форой (-1.5) за 2.17.

«Севилья» остается пока единственной командой, которая, кроме «Реала», претендует на первое место в турнире Примеры. На счету «нервионцев» 13 побед и восемь мирных исходов, которые принесли 47 очков и второе место в таблице. В трех последних турах «красно-белые» сыграли вничью с «Валенсией», «Сельтой» и «Осасуной».

«Манчестер Юнайтед» подписал сына Роналду.

«Эльче» неплохо провел последние матчи и поднялся на 14-е место в турнирной таблице. На счету гостей шесть успешных матчей и восемь мирных исходов, которые принесли 26 очков. После ничьи с мадридским «Реалом» «бело-зеленые» на своем поле переиграли «Алавес».



Для хозяев скромный «Эльче» является неудобным противником, при этом поединок первого круга завершился вничью. Тем не менее, «Севилья» претендент на победу в Примере и не имеет права терять очки в игре с таким соперником. Гости набирают очки, но по составу явно уступают одному из лидеров Ла Лиги», — сказал Мостовой.

Онопко: фанаты «Бетиса» уверены, что русский чемпион будет разгромлен.

Ставка на матч «Сассуоло» — «Рома» с коэффициентом 3.80.

Непривитые футболисты «Челси» не сыграют во Франции с «Лиллем» в ЛЧ.