«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон».
Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за 1.63.
«Манчестер Юнайтед» находится в шестёрке сильнейших и продолжает бороться за зону Лиги чемпионов. Тем не менее, последние результаты крайне нестабильны — команда вылетела из Кубка Англии, а в предыдущем туре поделила очки с замыкающим турнирную таблицу «Бёрнли» (1:1).
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«Саутгемптон» идёт на десятой позиции в чемпионате Англии — правда, отставание от еврокубковой зоны составляет 13 баллов. В последних матчах с грандами клуб смотрелся очень бодро — сначала смог зацепиться за очки с «Манчестер Сити» (1:1), а затем и вовсе переиграл «Тоттенхэм» (3:2).
На мой взгляд, «красные дьяволы» способны заработать три очка в этом противостоянии. Всё-таки класс футболистов достаточно высок, да и вряд ли продлится неудачная серия. К тому же они играют на родном стадионе.
По моему мнению, гостям сегодня придётся тяжело. В двух предыдущих матчах пришлось потратить много сил и эмоций, тяжело будет в третий раз подряд заработать очки в противостоянии с грандом».
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Ставка с коэффициентом 3.15 на матч «Брентфорд» — «Кристал Пэлас».
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