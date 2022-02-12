Дмитрий Ярошенко дал прогноз на мужскую спринтерскую гонку ОИ-2022 в Пекине

Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко сделал прогноз на мужскую спринтерскую гонку на 10 км на зимних Олимпийских играх в Китае. Мужской спринт состоится 12 февраля.

Ставка: как минимум один россиянин попадёт на подиум за 2.20.

Мужской спринт на ОИ-2022: когда начало, где покажут?

«На мой взгляд, тренеры сборной России выставили на мужской спринт оптимальный состав. Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Максим Цветков продемонстрируют хорошую форму. Надеемся, что и Даниил Серохвостов покажет что-то хорошее, хотя он в Пекине ещё не провёл ни одной гонки.

Тут от каждого можно ждать борьбу за медали. Как показал накануне женский спринт, прежде всего надо справляться на огневых рубежах. Если со стрельбой срастётся, всё будет хорошо", — сказал Ярошенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

Биатлон на ОИ-2022: Йоханнес Бё дал прогноз на мужской спринт.

Прогноз Дмитрия Васильева на мужскую спринтерскую гонку ОИ-2022.

Опять мимо мишеней и медалей. Что со стрельбой у наших биатлонисток?