Стив Джонсон — Кевин Андерсон: прогноз Тимура Волкова на матч в Делрей-Бич

Профессиональный каппер Тимур Волков дал прогноз на матч турнира в Делрей-Бич Стив Джонсон — Кевин Андерсон.



Ставка: ТБ 21.5 за 1.49.



«Интересная вывеска нас ожидает в первом раунде на турнире серии АТР 250 в американском городе Делрей-Бич. Года так 3 назад этот матч бы считали противостоянием теннисистов ведущей группы, но сейчас оба скатились к подвалам топ 100. Причин много, здесь и конечно возраст, и травмы, а также горе в семье у Джонсона. Наконец-то представлю игроков: южноафриканец Кевин Андерсон сыграет против местного теннисиста Стива Джонсона.

Павлюченкова поднялась на 13-е место в рейтинге WTA.

Стив здорово начал сезон, одержал несколько хороших побед, в том числе над Отте, Монтейро и Томпсоном на Австралия Опен. В борьбе уступал Хачанову 1:2, а также на прошлой неделе в Далласе с таким же счётом проиграл Маннарино, очень обидно 6:7 6:2 7:6. Игровые кондиции у Стива хорошие, подача летит — играет на уровне топ 50, несмотря на его позицию в рейтинге.



Кевин закончил прошлый и начал этот год не лучшим образом. По сезону у него баланс побед-поражений 1-3, единственная победа была на прошлой неделе в Далласе, где Андерсон обыграл Куэрри 2:0. Именно там южноафриканец показал, что наконец-то набрал неплохую форму — заработала его любимая подача. За два матча (5 сетов) на турнире он ни разу ее не проиграл. Уступил Изнеру лишь на тай брейках 6:7 7:6 6:7. Один брейкпоинт и 0 брейков было у соперников Андерсона в Далласе.



Конечно по вывеске, что сейчас, что 3 года назад мы бы первым делом прогнозировали здесь тотал больше. Это вполне логичный и оправданный выбор, а когда букмекеры дают на этот исход валуйный коэффициент, то точно нужно брать. Тотал в 21,5 гейма расценивается коэфом 1.49 и мне кажется это отличным выбором. В 9 личных встречах теннисисты 7 раз пробивали данное количество геймов, а Стив в этом сезоне лишь раз в трехсетовом формате сыграл тотал меньше», — сказал Волков.

Хачанов поднялся на 27-ю строчку в рейтинге ATP.

Евгений Кафельников: Медведев будет величайшим в истории российским теннисистом.

Карацев — о Медведеве: ты не можешь сказать болельщикам: «Ну же, болейте за меня».