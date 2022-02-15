Чехия — Швейцария: прогноз Павла Лысенкова на матч 1/8 финала Олимпиады-2022

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на квалификационный матч Олимпиады, в котором сыграют Чехия и Швейцария.
Ставка: ничья за 3.60.
«Надо сказать, что эти сборные уже встречались в группе «В», и мы посмотрели весьма тугой матч, в котором чехи победили только по буллитам (2:1).
И вроде бы мы увидели много бросков (36-25 в пользу Чехии), но обе сборные надежно действовали в обороне.
Если посмотреть на команды по ходу всего турнира, то у швейцарцев мы ничего такого мы не наблюдали на всем групповом этапе. 0:1 от России, 3:5 с Данией. Как-то очень невзрачно выступают тут «белые кресты», хотя мы знаем, что хоккей в Швейцарии находится на хорошем уровне.
Чехи же внезапно уступили Дании (1:2), но покуражились в матче с Россией (6:5 ОТ), когда у них проснулось большинство (четыре гола из пяти попыток). И очень креативно в нападении проявляет себя
36-летний ветеран Давид Крейчи, который еще недавно выступал в «Бостоне».
Я бы в этом матче взял кэф 3,60 на то, что в этом матче мы снова увидим овертайм. Я верю, что швейцарцы упрутся, а в плей-офф обе сборные будут сражаться до последнего патрона. Нас снова будет ждать очень тугой матч», — сказал Лысенков.
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