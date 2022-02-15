Китай — Канада: прогноз Виталия Славина на игру плей-офф Олимпиады-2022 в Пекине

Известный хоккейный журналист Виталий Славин дал прогноз на заключительный матч квалификационного раунда олимпийского турнира в Пекине Китай — Канада.



Ставка: обе забьют за 1.44.



«Многие конторы на исход этого поединка ставки просто не принимают – и правильно делают. Рискует тут только тот, кто поставит на викторию канадцев с двузначным счетом. Но мы этого делать не станем.

Россия — Дания: когда начало, какой канал покажет?

Взглянем на турнирный путь подготовленных в КХЛ хозяев Игр-2022. Которые, между прочим, даже ЦСКА в форме «Куньлуня» обыгрывали. А также «Ак Барс», по два раза «Нефтехимик» и ХК «Сочи»!



Начали китайцы с 0:8 от США. Продолжили 2:3 от Германии, уступая по ходу 0:3. Завершили 0:5 от Канады. То есть прогресс определенный налицо. Многие ждали результатов от 0:10 и крупнее.



Еще больше впечатляет статистика бросков. Если аккуратные немцы позволили своего голкипера потревожить только 16 раз, причем всего лишь дважды в третьем периоде, то добродушные североамериканцы раскрыли ворота едва ли не настежь. Хозяева нанесли 29 бросков в матче с США и 26 – с Канадой!



Поверим заключительной встречей Китая закон больших чисел. Уже 55 попыток забить североамериканцам не принесли успеха. Когда-то эта засуха должна ведь закончиться. Тем более что в третьем периоде матча с Германией, хозяевам хватило двух бросков, чтоб сократить отставание до минимума – 50-процентная реализация!



Сколько еще раз хоккеисты Поднебесной должны бросить по воротам Кленовых, чтобы размочить их? На радость всей полуторамиллиардной стране! Десять раз, 20, 30? Думаю, на одну пропущенную шайбу канадцы все-таки сподобятся. Тем более что команда Алексея Ковалева её в принципе заслужила. Так что можно сделать ставку на то, что забьют обе команды», — сказал Славин.

Эксперты назвали шансы сборной России по хоккею выиграть Олимпиаду в Пекине.

Михайлов: сборная России обязана проходить датчан в четвертьфинале.

Депутат Свищев: никто не поймёт, если сборная России не попадёт в полуфинал.