Олимпиада-2022, хоккей, с кем сыграет Россия в 1/4 финала, во сколько матч, где смотреть

Сборная России по хоккею сегодня узнала соперника по четвертьфиналу Олимпиады-2022 в Пекине. Им стала сборная Дании, которая в матче 1/8 финала обыграла Латвию со счётом 3:2.

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Матч 1/4 финала Россия — Дания пройдет пройдет завтра, 16 февраля и начнется в 09:00 мск. Прямую трансляцию этой встречи онлайн можно будет посмотреть на Первом канале.



Сборная России уже встречалась с Данией на этой Олимпиаде. В матче группового турнира наша сборная победила со счётом 2:0. На 29-й минуте отличился Павел Карнаухов, а за шесть секунд до конца матча Кирилл Семенов забросил вторую шайбу уже в пустые ворота датчан.

Кроме того, на групповом этапе россияне обыграли Швейцарию (1:0) и уступили Чехии (5:6 ОТ). Команда России заняла первое место в группе и напрямую вышла в четвертьфинал.

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