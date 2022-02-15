Россия — Дания: прогноз Виталия Славина на игру 1/4 финала Олимпиады

Известный хоккейный журналист Виталий Славин дал прогноз на матч четвертьфинала плей-офф олимпийского турнира в Пекине Россия — Дания.



Ставка: победа России с форой (-1.5) за 1.65.



«Смотрю котировки контор и поражаюсь: кое-кто даёт за победу россиян аж 1.37! Поинтересовался мнением коллег: там ещё круче. Популярный эксперт с ТВ щедро дарует на викторию скандинавов 20 процентов. Другой маститый журналист и вовсе – под 45 процентов?!

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Господа, что с вами? О чём вы? Как можно сравнивать действующих олимпийских чемпионов с дебютантами Игр?! Условно говоря, с футбольными Албанией или Фарерами. С какого перепуга мы этих карликов должны опасаться? Уважать – да, бесспорно! Но мы и себе цену обязаны знать.



А цена и цель у великой хоккейной державы одна – биться на всех турнирах и в любом состоянии исключительно за золото. Четвертьфинал с командой со средним возрастом в 30 лет и играющей второй день подряд – это всего лишь шанс ещё более сплотиться и показать всему миру, что пощады никому не будет: русские пленных не берут. Сдавайтесь! Пока не поздно!



Жду от нашей сборной шквала с первых же секунд. Тотального прессинга. Все забросы шайбы в зону соперника и атаки строго на ворота. И всегда тремя форвардами. Мы обязаны уставших скандинавов ещё в стартовом периоде смести с площадки и решить исход встречи к первому перерыву.



Потому делаю ставку, разумеется, на нашу безоговорочную победу, при этом в первом периоде будет заброшено не менее двух шайб», — сказал Славин.

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