Финляндия — Швейцария: прогноз Виталия Славина на матч 1/4 финала Олимпиады-2022

Известный хоккейный журналист Виталий Славин дал прогноз на третий матч четвертьфинала плей-офф олимпийского турнира в Пекине Финляндия — Швейцария.



Ставка: победа Швейцарии в матче за 3.30.



«Северян изначально многие относили к главным фаворитам олимпийского турнира. И это вполне логично: ноунеймы Суоми доминируют на последних чемпионатах мира – золото в Братиславе-2019, серебро в Риге-2021. Тем более что тренер-чемпион Юкка Ялонен, который ещё и ЧМ-2011 в Братиславе выиграл, на месте. А высокие – и обоснованные! – амбиции экс-наставник СКА подтвердил в Москве на декабрьском Кубке Первого канала – 2021, где в решающем матче поверг хозяев и увёз главный приз в Хельсинки.

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Но мы живём не в идеальном мире. Лично мне не верится, что финны вот так просто впервые в истории хапнут олимпийское золото. Его, как ни крути, всё же нужно выстрадать. Способен ли на это преодоление всего и вся, абсолютное самопожертвование нынешний контингент Ялонена? Пока у меня ответа на этот вопрос нет. Но я прекрасно помню, как аннигилировались в Кубке Гагарина олимпийские заправилы северян из Уфы – Гранлунд, Хартикайнен, Маннинен. С какой стати всем нам вдруг согласиться, что они перевоспитались, а в Пекине всем пасть порвут? Извините, но для этого навык нужен.



Заключительный матч в группе с «Тре Крунур» чётко продемонстрировал, что работяги Ялонена на Олимпиаде никого врасплох не застанут. Финны, уступая 0:3, чудом спаслись от поражения, дожав шведов в овертайме – 4:3. Успели опять заскочить в последний вагон. Но это не может продолжаться бесконечно!



Вышколенные швейцарцы, возможно, самый неудобный противник для Суоми в четвертьфинале. Они наверняка предложат сыграть Ялонену и Ко против своего зеркала. То есть бетон против бетона.

Потому я вижу тут две ставки – рисковую и аккуратную. Первая — на победу с хорошим коэффициентом Швейцарии, включая дополнительное время. Вторая – что будет заброшено не более шести шайб», — сказал Славин.

Прогноз на матч Швеция — Канада с коэффициентом 4.20.

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Ставка на матч Финляндия — Швейцария: никаких сенсаций.