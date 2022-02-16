Эксперты оценили шансы сборной России по хоккею обыграть Швецию в 1/2 финала Олимпиады

Сборная России по хоккею вышла в полуфинал Олимпиады-2022 в Пекине, обыграв сборную Дании со счётом 3:1. Соперником россиян по полуфиналу станет сборная Швеции, в своём четвертьфинале переигравшая Канаду 2:0.



Букмекеры уже дали свой прогноз. Они считают фаворитом сборную России. Поставить на победу команды Алексея Жамнова в основное время можно с коэффициентом 2.15, это примерно 45% вероятности. Шансы шведской команды оценили коэффициентом 2.80 (33%). На ничью в основное время дают коэффициент 4.40 (22%).



Сделать ставку на победу России с учётом овертайма и буллитов можно за 1.72, а на Швецию аналитики дают коэффициент 2.13.



Эксперты не ждут результативного матча. Сделать ставку на ТБ 5.5 шайбы можно с коэффициентом 2.35, а обратный исход идёт за 1.55.



Матч Россия — Швеция начнётся 18 февраля в 16:10 мск.