Эксперты оценили шансы сборной России по хоккею обыграть Швецию в 1/2 финала Олимпиады

Сборная России по хоккею вышла в полуфинал Олимпиады-2022 в Пекине, обыграв сборную Дании со счётом 3:1. Соперником россиян по полуфиналу станет сборная Швеции, в своём четвертьфинале переигравшая Канаду 2:0.
Букмекеры уже дали свой прогноз. Они считают фаворитом сборную России. Поставить на победу команды Алексея Жамнова в основное время можно с коэффициентом 2.15, это примерно 45% вероятности. Шансы шведской команды оценили коэффициентом 2.80 (33%). На ничью в основное время дают коэффициент 4.40 (22%).
Сделать ставку на победу России с учётом овертайма и буллитов можно за 1.72, а на Швецию аналитики дают коэффициент 2.13.
Эксперты не ждут результативного матча. Сделать ставку на ТБ 5.5 шайбы можно с коэффициентом 2.35, а обратный исход идёт за 1.55.
Матч Россия — Швеция начнётся 18 февраля в 16:10 мск.
- 16 февраля 2022
-
19:18
-
19:12
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:14
-
10:00
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
06:30
- 15 февраля 2022
-
21:44
-
21:15
-
20:30
-
20:11
-
20:00
-
19:52
-
19:30
-
19:15