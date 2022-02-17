Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Порту» — «Лацио»: ставка Романа Павлюченко на встречу Лиги Европы в Португалии

«Порту» — «Лацио»: ставка Романа Павлюченко на встречу Лиги Европы в Португалии
Комментарии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч Лиги Европы «Порту» — «Лацио».

Ставка: победа «Порту» за 2.13.

«Порту» недавно разделил очки со «Спортингом» (2:2) в чемпионате Португалии и прервал крайне продолжительную победную серию. Поражений в регулярке нет, а преимущество весьма убедительное. Совсем немного португальцам не хватило для того, чтобы пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.

Ставка на матч «Боруссия Д» — «Рейнджерс» с коэффициентом 2.46.

«Лацио» провёл осеннюю еврокубковую часть в Лиге Европы и расположился в группе на второй строчке. В Серии А команда смотрится достойно, она идёт на шестой позиции, правда, отставание от зоны Лиги чемпионов совсем маленькое. На днях была переиграна «Болонья» (3:0).

По моему мнению, явное преимущество на стороне португальской дружины. Она демонстрировала на протяжении всего сезона отличную игру и заслужила пройти гораздо дальше, даже в Лиге чемпионов могла бы зацепиться.

Помимо этого, римляне не смогли выиграть не самую сложную группу в Лиге Европы, да и в чемпионате не на ведущих ролях. Думаю, в выездной встрече им не удастся взять даже ничью», — сказал Павлюченко.

Почему «Зенит» разочарует болельщиков в матче с «Бетисом»?

Прогноз на матч «Селтик» — «Будё-Глимт»: российский вратарь не вытянет.

Прогноз на матч «Барселона» — «Наполи»: теперь они играют по четвергам.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022