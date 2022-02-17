«Порту» — «Лацио»: ставка Романа Павлюченко на встречу Лиги Европы в Португалии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч Лиги Европы «Порту» — «Лацио».



Ставка: победа «Порту» за 2.13.



«Порту» недавно разделил очки со «Спортингом» (2:2) в чемпионате Португалии и прервал крайне продолжительную победную серию. Поражений в регулярке нет, а преимущество весьма убедительное. Совсем немного португальцам не хватило для того, чтобы пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.

Ставка на матч «Боруссия Д» — «Рейнджерс» с коэффициентом 2.46.

«Лацио» провёл осеннюю еврокубковую часть в Лиге Европы и расположился в группе на второй строчке. В Серии А команда смотрится достойно, она идёт на шестой позиции, правда, отставание от зоны Лиги чемпионов совсем маленькое. На днях была переиграна «Болонья» (3:0).



По моему мнению, явное преимущество на стороне португальской дружины. Она демонстрировала на протяжении всего сезона отличную игру и заслужила пройти гораздо дальше, даже в Лиге чемпионов могла бы зацепиться.



Помимо этого, римляне не смогли выиграть не самую сложную группу в Лиге Европы, да и в чемпионате не на ведущих ролях. Думаю, в выездной встрече им не удастся взять даже ничью», — сказал Павлюченко.

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