«Барселона» — «Наполи»: прогноз Павла Занозина на игру плей-офф Лиги Европы 17 февраля

Футбольный комментатор и ведущий Первого канала Павел Занозин дал прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы сезона-2021/2022 «Барселона» — «Наполи».
Ставка: ТБ 2.5 за 1.72.
«Кто бы мог подумать, что этот матч произойдёт в 1/16 Лиги Европы. Удивительный прогресс турнира. Браво УЕФА за то, что они провели такую реформу. Теперь следить стоит и за этим бывшим Кубком УЕФА, когда-то ещё Кубком Ярмарок. Мне кажется, что такие матчи с такой вывеской стоит смотреть всегда.
Ставка на матч «Боруссия Д» — «Рейнджерс» с коэффициентом 2.46.
Во-первых, отмена правила выездного гола во многом изменила подход команд. Мы это увидели в Лиге чемпионов и будем видеть ещё много раз. Но я не думаю, что «Наполи» начнёт играть от обороны, как это сделал «Реал» Мадрид с «ПСЖ». «Наполи» — это команда, которая живёт в атаке и всегда хочет забивать, даже на «Камп Ноу» и даже в ворота «Барселоны».
Я думаю, что мы не увидим «несчастные нули» и не увидим этой осторожной игры. В этой встрече должно быть всё ярко, по-гусарски. Думаю, что верх должен быть наверняка. «Барселона» сыграла с «Эспаньолом» (2:2), а «Наполи» с «Интером» сыграл вничью (1:1). Не верх, но тем не менее обе команды забили. В этой встрече тотал больше 2.5 гола оценивается коэффициентом 1.72. Мне кажется, что это дармовая ставка. Должны команды на двоих забить три и более голов. Ставим верх и смотрим Лигу Европы теперь не только с участием российских команд. Спасибо УЕФА. Это будет классно», — сказал Занозин.
Ещё один прогноз на матч «Барселона» — «Наполи».
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