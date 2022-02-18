Эксперты назвали шансы России выиграть хоккейный финал Олимпиады-2022

Сборная России по хоккею вышла в финал Олимпиады-2022 в Пекине. В полуфинале команда Алексея Жамнова в серии буллитов обыграла команду Швеции. Основное время завершилось вничью 1:1, а в серии буллитов победный гол забил Арсений Грицюк.

Прогноз на матч «Айлендерс» — «Монреаль».

Соперником России в финальном матче Олимпиады-2022 будет сборная Финляндии, которая победила команду Словакии со счётом 2:0. Букмекеры уже дали свой прогноз. По их мнению, фаворит финала — Финляндия.

Поставить на команду Суоми в основное время можно с коэффициентом 2.40, это примерно 40% вероятности. Шансы России оценили коэффициентом 2.60 (37%). Сделать ставку на то, что 60 минут матча завершатся вничью, можно за 4.20 (23%).



Финальный матч Олимпийских игр в Пекине начнётся в 7:10 мск в воскресенье, 20 февраля.

Ставка на матч «Атлетик» — «Реал Сосьедад» с коэффициентом 3.05.

Прогноз на матч «Валенсия» — «Барселона».

Прогноз на матч «Арсенал» — «Брентфорд»: Артета выдохся.