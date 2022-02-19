«Реал» Мадрид — «Алавес»: прогноз Александра Мостового на матч Примеры

Бывший форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч чемпионата Испании «Реал» Мадрид — «Алавес».
Ставка: «Реал» выиграет всухую за 2.37.
«Реал» Мадрид мощно стартовал в новом сезоне – Карло Анчелотти быстро нашёл общий язык с командой, и сегодня коллектив уверенно лидирует в чемпионате Испании.
Прогноз на матч «Валенсия» — «Барселона».
На этой неделе «сливочные» сыграли первый матч плей-офф Лиги чемпионов, в котором не удержали ничью – команда минимально уступила «ПСЖ». В турнире чемпионата Примеры на счету «белых» 16 побед и шесть ничьих, которые принесли 54 очка, что на четыре больше, чем у ближайшего преследователя.
«Алавес» выступает уже традиционно нестабильно – баски проиграли в первых шести турах, после чего сумели добавить и перед этим матчем занимают 18-е место. Отрыв от безопасной зоны составляет четыре балла, при этом в последней игре «славные» одолели «Валенсию».
В четырёх из пяти последних очных матчей выигрывал Мадрид, причём в двух последних встречах сделал это уверенно. От этого матча я жду вязкой и жёсткой борьбы, но всё-таки отдам предпочтение белым, которые, несомненно, устали после игры с «ПСЖ» и перелёта в Париж, но за счёт класса способны одержать верх. Моя ставка – победа «Реала» всухую».
Ставка на матч «Эспаньол» — «Севилья» с коэффициентом 2.20.
Ставка на матч «Атлетик» — «Реал Сосьедад» с коэффициентом 3.05.
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