«Ливерпуль» — «Норвич»: прогноз Романа Гутцайта на матч АПЛ

Популярный телекомментатор Роман Гутцайт сделал прогноз на матч 26-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Норвич».
Ставка: победа «Ливерпуля» + тотал больше 2.5 мяча за 1.44.
«Вернулись основные ребята, Мохамед Салах и Садио Мане, в состав «Ливерпуля». Они уже выходили на поле против «Интера», который был обыгран на неделе в матче Лиги чемпионов.
Прогноз на матч «Арсенал» — «Брентфорд».
Думаю, что «Ливерпуль» — мегафаворит в этом матче. Особенно учитывая, что «Норвич» может периодически пропустить очень много, как это было недавно во встрече с «Манчестер Сити».
Не уверен, что «Норвич» сможет в этом матче забить. Этот вопрос дискуссионный. Моментов много «Норвич» точно не создаст у ворот «Ливерпуля». Соперник будет контролировать мяч и ход этой встречи. Вопрос в том, с каким счётом «Ливерпуль» победит. Здесь различные варианты допустимы. Была выездная игра с «Интером», на которую силы надо было потратить. Но я всё равно думаю, что победа «Ливерпуля» и тотал больше 2.5 мяча — это вполне разумное предложение на эту встречу. Да, коэффициент чуть меньше, чем 1.60, но мне кажется, «Ливерпуль» способен победить 3:0.
Может, и «Норвич» забьёт, а «Ливерпуль» победит 2:1. Все подобные варианты нас с вами будут, безусловно, устраивать. Победа команды Юргена Клоппа в результативном матче. Думаю, всё сложится именно так».
Ставка на матч «Ман Сити» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 2.45.
Прогноз на матч «Лидс» — «МЮ».
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