«Фиорентина» — «Аталанта»: ставка Максима Калиниченко на матч Серии А

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч итальянской Серии А «Фиорентина» – «Аталанта».
Ставка: тотал больше трёх голов за 2.19.
«В 26-м туре Серии А нас ждёт интересное противостояние — «Фиорентина» сыграет с «Аталантой». Сейчас эти клубы уже не являются простыми «середняками» чемпионата. Они борются за еврокубковые позиции.
Ставка на матч «Фиорентина» — «Аталанта» с коэффициентом 2.75.
Впрочем, то, что «Аталанта» набрала силу в чемпионате Италии, уже все давно знают. Клуб не первый сезон борется за попадание в топ-4. Гасперини, конечно, создал отличную обстановку в команде. Играют «бергамаски» ярко и часто забивают.
«Фиорентина» тоже набрала ход в этом сезоне. Многие не ожидали, что она будет бороться за еврокубковую зону так долго. Сейчас «фиалки» отстают от неё всего на три балла. Их конкурентами являются такие топы, как «Рома» и «Лацио».
Во многом «Фиорентине» в первой половине сезона помогали голы форварда Влаховича. Он так удачно выступал весь 2021 год, что зимой его увёл к себе «Ювентус». Очередной талант из Флоренции уехал в Турин. Теперь, думаю, клуб уже не будет столь конкурентным, как в первой половине футбольного года.
«Аталанта» же будет немного уставшей в этом матче. Клуб только что играл в стыковых матчах с «Олимпиакосом» в Лиге Европы. Впрочем, греки особых проблем «бергамаскам» не доставили. Команда Гасперини победила со счётом 2:1.
Но в чемпионате у «Аталанты» не всё так хорошо. Она не выигрывает уже в четырёх турах кряду. В результате таких неудач обогнал команду из Бергамо «Ювентус». Учитывая выступления «Фиорентины» в этом сезоне, я не так сильно уверен в успехе «бергамасков» тут. Даже без Влаховича «фиалки» представляют угрозу подопечным Гасперини.
Обе команды умеют и любят играть в атаку. От «Аталанты» так и всегда можно ожидать двух-трёх забитых голов. Так что в этом противостоянии я предложу такую ставку — тотал больше трёх голов».
Прогноз на матч «Интер» — «Сассуоло».
Ставка на матч «Атлетик» — «Реал Сосьедад» с коэффициентом 3.05.
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