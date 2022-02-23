«Бетис» — «Зенит»: прогноз Властимила Петржелы на матч Лиги Европы в Испании

Экс главный тренер «Зенита» Властимил Петржела дал прогноз на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Бетисом» и «Зенитом», который пройдёт 24 февраля в Испании.

Ставка: победа «Бетиса» за 2.10.

«В Испании победит «Бетис». Они находятся в тонусе, постоянно играют, а «Зенит» — нет. Физическое состояние должно быть за хозяевами, к тому же фанаты будут гнать команды вперёд.

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У подопечных Сергея Семака больше опыта выступлений в еврокубках, но в этом матче выиграет тот, кто лучше готов. А это «Бетис».



У «Зенита» совсем уж мизерные шансы. Победа с учётом всех условий — это что-то невозможное. Удивлюсь, если «Зенит» победит и попадёт в 1/8 финала Лиги Европы. Но в этом случае я однозначно буду счастлив», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

В первом матче «Бетис» оказался сильнее в Санкт-Петербурге со счётом 3:2.

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