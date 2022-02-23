Емельяненко — Монсон: смотреть онлайн, когда начало боя, где покажут в прямом эфире

Вечером 23 февраля мск в Москве пройдёт бойцовский вечер промоушена Hardcore FC «Россия против США». Все поединки будут проходить на голых кулаках.
Емельяненко — Монсон: Александр быстро «уложит» депутата.
В главном бою сойдутся Александр Емельяненко и Джеффом Монсон. Монсон — уроженец США, но в 2015 году он получил паспорт гражданина России. Сейчас Джефф входит в число депутатов муниципального образования Сочи.
Бой Александр Емельяненко — Джефф Монсон начнётся 23 февраля около 23:30 мск. В прямом эфире весь турнир покажут на официальном YouTube-канале Hardcore FC, трансляция стартует в 22:15 мск.
24 февраля в записи турнир покажет телеканал «Матч ТВ», начало — в 10:00.
Емельяненко и Монсон дрались в 2012 году по правилам смешанных единоборств. Тогда сильнее оказался Джефф, победивший удушающим приёмом.
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