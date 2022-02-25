«Саутгемптон» — «Норвич»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 27-го тура АПЛ «Саутгемптон» — «Норвич».



Ставка: победа «Саутгемптона» с форой (-1) за 1.98.



«В начале декабря некоторые специалисты поговаривали, что «Саутгемптон» — один из претендентов на вылет. Но, начиная с Boxing Day, «святые» начали своё восхождение, демонстрируя чуть ли не самый мощный футбол в лиге, и теперь они в верхней части таблицы с претензиями на еврокубки.

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За последний месяц они сыграли вничью с обоими «Манчестерами», задавили и переиграли «Тоттенхэм», забив ему три, а в прошлом туре не дали ни шанса «Эвертону», воспрявшему под руководством Лэмпарда.



Думаю, что «Норвич» преградой для южан не станет. «Канарейки», конечно, бьются и порой у них что-то интересное получается, но совладать с более крепким, быстрым и мастеровитым соперником вряд ли им будет под силу», — сказал Петросьян.

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