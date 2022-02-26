«Эмполи» — «Ювентус»: прогноз Максима Калиниченко на матч итальянской Серии А

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч итальянской Серии А «Эмполи» – «Ювентус».

Ставка: победа «Ювентуса» + тотал меньше 4.5 мяча за 2.01.

«Эмполи» сыграет с «Ювентусом» в 27-м туре чемпионата Италии. Думаю, ни у кого нет особых иллюзий по поводу исхода этой встречи. Результат весьма предсказуем.

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«Ювентус» с недавних пор входит в топ-4 чемпионата. Команда Аллегри перестала проигрывать. Сейчас она стабильно набирает очки и уверенно играет в Серии А. В последних встречах туринцам противостояли такие топовые соперники, как «Аталанта» и «Милан». Им «старая синьора» не проиграла, а дважды сыграла вничью – 1:1 и 0:0.



Правда, была у клуба и менее очевидная ничья с «Торино» в дерби (1:1). Помимо этого, подопечные Аллегри не смогли обыграть «Вильярреал» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1). В той игре «Ювентус» уверенно начал, быстро забил. Однако действующий чемпион Лиги Европы смог вернуться в игру и завершить её вничью.



В общем, сейчас «Ювентус» стабилен. Он обыгрывает слабых соперников и как минимум не уступает сильным. «Эмполи» вряд ли сможет навязать борьбу туринцам сейчас. Он сам идёт не так низко, на 12-м месте. Однако в последних матчах «Эмполи» совсем перестал выигрывать. Терял очки он в играх с соперниками, стоящими в середине таблицы и ниже.



В этом сезоне у «Ювентуса» чётко заметна одна тенденция – он много не пропускает. До прихода Влаховича туринцы при этом не так много и забивали. Возможно, в будущем ситуация изменится. Но пока что «старая синьора» продолжает играть очень сдержанно. Трижды сыграть вничью с небольшим счётом с сильными противниками – надо уметь.



Так что в этом матче я не сомневаюсь в двух вещах: «Ювентус» выиграет, а голов будет забито не так много. Мой вариант ставки – победа «Ювентуса» + тотал меньше 4.5 мяча».

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