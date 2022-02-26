«Райо Вальекано» — «Реал»: ставка Константина Генича на мадридское дерби в Примере

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч Примеры «Райо Вальекано» — «Реал» Мадрид.
Ставка: обе забьют за 1.77.
«В чемпионате Испании в этом туре нас ждёт несколько очень ярких матчей, в том числе и мадридское дерби. «Райо Вальекаено» у себя на «Кампо де Вальекас» будет принимать мадридский «Реал», лидера чемпионата.
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«Райо» готовится к ответной игре полуфинала Кубка Испании с «Бетисом». Она пройдёт чуть позже. Для начала домашний матч с «Реалом», и это серьёзный вызов для команды Андони Ираолы. Всё-таки четыре матча подряд «Райо» проиграл. Но по игре в домашних матчах «Райо» считается одной из самых сильных и дерзких команд в Испании. Думаю, «Реалу» будет очень сложно предложить «Райо» что-то оригинальное. Он при своих болельщиках играет нагло, борзо и очень агрессивно.
В первом круге «Реал» с большим трудом выиграл 2:1. Я допускаю, что и здесь обмен забитыми мячами может быть. Не всегда «Реал» играет надёжно в обороне, хотя в последнем матче не пропустили от «Алавеса» (3:0). Но в матче с укушенным и голодным «Райо», который будет играть при своих болельщиках, «Реалу» будет сложно выстоять. Мой прогноз — обе забьют за 1.77».
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