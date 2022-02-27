«Лацио» — «Наполи»: ставка Максима Калиниченко на матч 27-го тура итальянской Серии А

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч итальянской Серии А «Лацио» – «Наполи».

Ставка: обе команды забьют + тотал больше 2.5 мяча за 2.21.

«Очень интригующая вывеска нас ждёт в 27-м туре итальянской Серии А – «Лацио» дома примет «Наполи». Оба соперника давно не проигрывали в чемпионате. Хотя если брать все турниры, то статистика у них немного другая.

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Оба клуба, помимо Серии А, выступали в Лиге Европы в последние две недели. Казалось, что среди них двух у «Лацио» больше шансов на выход в следующую стадию. Соперник у римлян в 1/16 финала был вроде бы не настолько сложный – «Порту». Однако лидер чемпионата Португалии по сумме двух игр выбил команду Сарри (2:1 и 2:2).



А вот «Наполи» предстояло сыграть с «Барселоной», которая совсем не привыкла выступать в этом еврокубке. Однако каталонцы со всей серьёзностью подошли к играм 1/16 финала. Если в первом матче они ещё не выявили победителя (1:1), то в ответной игре сине-гранатовые не оставили шансов неаполитанцам – 2:4.



Тем не менее сейчас они сыграют уже в Серии А. Там «Наполи» всё ещё располагается в верхней части, ведёт борьбу за скудетто. Он стоит на третьем месте, имея в активе столько же очков, сколько и у «Интера» со второго места – 54. Только вот неаполитанцы уже сыграли на один матч больше миланцев.



А «Лацио» борется за попадание в еврокубки в следующем сезоне. Они с «Фиорентиной» и «Ромой» поочерёдно сменяют друг друга на шестом месте. Сейчас от них в шаговой доступности уже находится «Аталанта» с пятого места – разрыв составляет всего один балл.



В общем, обе команды ведут упорную борьбу в чемпионате Италии. Они играют уверенно, редко проигрывают, по крайней мере, в Серии А. После вылета из еврокубков оба клуба будут особенно заряжены на победу. Я думаю, что нас тут ждёт интересное противостояние с большим количеством забитых голов. Ставлю на то, что обе команды забьют, а тотал будет больше 2.5 мяча».

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