«Вильярреал» — «Эспаньол»: прогноз Константина Генича на матч испанской Примеры

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч чемпионата Испании «Вильярреал» — «Эспаньол».
Ставка: победа «Эспаньола» с форой (+1.5) за 1.60.
«Вильярреал» много сил оставил в последних встречах. И с «Гранадой» был очень непростой матч, и с «Ювентусом» много сил оставили в Лиге чемпионов. «Эспаньол» в более простом графике находится, поэтому, наверное, должен выглядеть посвежее.
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«Вильярреал» в последних матчах с «Эспаньолом» испытывает немалые проблемы. В первом круге была ничья 0:0. Сейчас игра домашняя, и «Вильярреал» — безусловный фаворит. С другой стороны, «Эспаньол» может противопоставить что-то своё, как было в недавнем каталонском дерби с «Барселоной». Там «Эспаньол» упустил победу на последних секундах.
Я думаю, что «Вильярреалу» будет сложно обыграть «Эспаньол» с разницей более одного мяча. Возьму победу «Эспаньола» с форой (+1.5) мяча за 1.60».
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