«Валенсия» — «Атлетик»: прогноз Эдуарда Мора на полуфинал Кубка Испании

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Валенсия» – «Атлетик».



Ставка: проход «Атлетика» за 1.87.



«Ответный матч полуфинала Кубка Испании. Напомню, первая игра закончилась со счётом 1:1, как и две предыдущие встречи этих команд между собой.

Ставка на матч «Ливерпуль» — «Норвич» с коэффициентом 2.44.

В разном настроении подходят команды к ответной игре в полуфинале. «Бильбао» разгромно проиграл «Барселоне». Но «Барса» сейчас в порядке, они забили 4 гола даже «Наполи», так что в поражении «Атлетика» нет ничего удивительного.



«Валенсия» в чемпионате обыграла «Мальорку» 1:0. В тяжёлой борьбе добыла для себя важнейшую победу. Обе команды идут в середине турнирной таблицы. Поэтому у обеих надежды именно на Кубок – это последний шанс спасти сезон.



«Атлетик» — это именно кубковая команда. Она умеет терпеть, выжимать максимум из созданных моментов. Поэтому гостей я вижу большим фаворитом в этом противостоянии. Я не жду в этом матче голов. Но на ТМ (2.5) коэффициент маленький, поэтому пройду мимо этой ставки.



«Валенсии» в последнее время с трудом даются забитые голы. Поэтому яркого футбола я не жду. Здесь будет настоящая жёсткая кубковая борьба.



Конечно, у «Валенсии» есть некоторое преимущество в том, что она играет дома. Но, повторюсь, «Бильбао» – кубковая команда и такие матчи играть умеет. Букмекеры оценивают поровну шансы команд на проход. Но мне кажется, что шансы «Атлетика» всё-таки выше, чем у хозяев.



Вполне допускаю, что основное время матча закончится вничью. А в итоге дальше пройдёт «Бильбао». Мой прогноз – проход «Атлетика», — сказал Мор.

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