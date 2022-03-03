«Зенит» — «КАМАЗ»: ставка Егора Титова на игру 1/8 финала Кубка России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Зенит» — «КАМАЗ» в 1/8 финала Кубка России сезона-2021/2022.



Ставка: победа «Зенита» с форой (-2.5) за 1.91.



«Здесь о равенстве сил говорить совсем не приходится. «Зенит» мощнее по всем параметрам. У него есть проблемы в обороне, тем более Ракицкий клуб покинул, но зато атака в полном порядке.

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И против такого соперника петербуржцы должны только за счёт нападения выигрывать. Сомневаюсь, что «КАМАЗ» сможет сдержать Дзюбу и россыпь бразильцев, а там ещё может выйти Сергеев, который уже себя показал.



Не жду никакого другого результата, кроме как победы «Зенита» с крупным счётом. Всё-таки даже в РПЛ чувствуется значительное превосходство «Зенита» над соперниками, а здесь против него команда ФНЛ, причём не самая сильная.



Поставлю на победу «Зенита» с форой (-2.5). Думаю, все всё прекрасно понимают», — сказал Титов.

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