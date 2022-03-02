«Зенит» — «КАМАЗ». Сергею Семаку мало золота РПЛ

3 марта состоится матч Кубка России «Зенит» — «КАМАЗ». Начало игры — в 20:15 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.13. Успех челнинцев оценён экспертами в 26.00. Ставки на ничью принимаются за 9.80.

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Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Зенит» — «КАМАЗ» 3 марта 2022 года

Букмекеры не уверены, что матч «Зенит» — «КАМАЗ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.49, а тотал меньше 2.5 мяча — тоже за 2.54. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.83. Поставить на «обе забьют» можно за 3.00.

Анализ и прогноз матча Кубка России «Зенит» — «КАМАЗ» (03.03.2022)

Зима порадовала яркими событиями, отгремели матчи квалификации ЧМ-2022 и Кубок африканских наций. После перерыва вернулась Российская Премьер-Лига, а уже в начале марта пройдут игры 1/8 финала Кубка России. 3 марта на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге сразятся «Зенит» и «КАМАЗ». Стартовый свисток прозвучит в 20:15 мск.

В матче последнего тура чемпионата России «Зенит» одержал победу над «Рубином» (3:2). Выступил очень здорово: нанёс 28 ударов по воротам оппонента, большую часть встречи владел мячом и радовал симпатичным комбинационным футболом. Однако, забив два мяча, умерил пыл, за что получил столько же в ответ всего за шесть минут. Дожать сумел не без труда, забив на 92-й минуте.



Новобранцы клуба из Санкт-Петербурга порадовали результативностью. Юри Алберто открыл счёт на 48-й минуте, а Иван Сергеев установил итоговые цифры на табло на 92-й. Сергею Семаку стоит отдать должное, он грамотно распорядился ресурсами и своевременно сделал замены. Хотя не последнюю роль сыграла и полученная противником красная карточка.



Также в матче с «Рубином» случился противоречивый эпизод с участием полузащитника сине-бело-голубых — Вильмара Барриоса. Получив жёлтую карточку, футболист разозлился и проявил неспортивное поведение, на которое судья закрыл глаза. По данному поводу высказался другой арбитр — Игорь Федотов. Он раскритиковал Кукуляка.

Тем не менее петербуржцы вернулись на первую строчку турнирной таблицы чемпионата России, опередив главного конкурента за золотые медали — московское «Динамо». Безусловно, впереди ещё много матчей. Каковы будут успехи в дальнейшем — неизвестно. Однако, несмотря на уход Сердара Азмуна в немецкий «Байер», по первым впечатлениям слабее не стали.

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«КАМАЗ» в зимнее трансферное окно заключил контракт только с защитником «Ростова» — Александром Смирновым, он перешёл на правах аренды до конца сезона. Потерь тоже немного, команду покинул другой защитник — Егор Тесленко. В целом изменения не глобальные и вряд ли сильно скажутся на выступлениях.

На данный момент клуб из Набережных Челнов располагается на 13-й строчке ФНЛ и может похвастаться только симпатичными выступлениями в Кубке России. В трёх встречах группового этапа одержал победы над «Нефтехимиком», «Торпедо» из Владимира и «Уралом» (во всех случаях 1:0). С результативностью, конечно, имеются явные проблемы, хотя чего ещё ожидать от середняка ФНЛ?



В последних трёх встречах второго по силе дивизиона России челнинцы выступили ещё скромнее. Обыграли липецкий «Металлург» (1:0), вничью сыграли с «Волгарём» (0:0) и «Балтикой» (0:0). Порадовала только оборона, не пропустившая за этот период ни одного мяча. Вот только получится ли остановить таким образом лидирующий в РПЛ «Зенит» — вопрос открытый.



Петербуржцы выступили в РПЛ не так плохо после зимнего перерыва. Не обошлось без скандальных историй и удачи, но результат добыт. Новички дебютировали отлично. Ресурсов для борьбы с «Динамо» за титул более чем достаточно. Также стоит заметить, что недавно вылетели из Лиги Европы, хотя местами смотрелись симпатично. На Кубок страны могут быть возложены большие надежды.

«КАМАЗ», в свою очередь, является середняком второго по силе дивизиона России. Терпимо смотрится в обороне, но с результативностью не дружит. Наверняка сыграет вторым номером, но вряд ли добьётся с такой тактикой успеха. У него банально меньше сил. Думаем, можно поставить на разгромную победу хозяев за коэффициент 2.08.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Зенит» — «КАМАЗ» 3 марта 2022 года

«Зенит», как оказалось, не сильно обеспокоен потерей Сердара Азмуна. Новички проявили себя просто отлично. Порадовали забитыми голами и активностью на поле. «КАМАЗ» может похвастаться только неплохой обороной, но не более. Впрочем, под натиском петербуржцев она наверняка не устоит. Уровень чемпионатов сильно разнится, у хозяев на порядок больше ресурсов даже при ротации. Поставим на их уверенную победу.



Ставка: победа «Зенита» с форой (-2.5) за 2.08.

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