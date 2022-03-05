ЦСКА — «Нижний Новгород»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч 20-го тура РПЛ ЦСКА – «Нижний Новгород».

Ставка: ЦСКА забьёт 2 или 3 гола за 2.02.

«20-й тур РПЛ начинается матчем между московскими армейцами и «Нижним Новгородом». ЦСКА благополучно прошёл раунд 1/8 финала Кубка России — одержал волевую победу над «Сочи» (2:1). Игорь Дивеев дважды забил почти одинаковые мячи. До этого ЦСКА выиграл в дерби у «Спартака» (2:0), мы это прекрасно помним.

ЦСКА — «Нижний Новгород»: кто не сыграет из-за травм и дисквалификаций.

«Нижний Новгород» тоже проводил кубковую игру, но уступил крупно московским динамовцам — 0:3. А до этого в чемпионате была победа над «Уралом» — 1:0. Разный там был футбол. В первой половине «Урал» доминировал, во второй «Нижний» перестроился и забил победный мяч с пенальти.



Против армейцев «Нижнему» будет непросто, это и так понятно. В первом круге «Нижний Новгород» проиграл дома ЦСКА — 0:2. Сейчас у москвичей не будет Заболотного, получившего травму, но новички делают погоду. Языджы своими стандартами напугал уже практически всю Премьер-Лигу.



ЦСКА играет впервые перед своими болельщиками дома в этом году. Сколько их там ни будет — все армейские. Учитывая турнирную таблицу, ЦСКА важно выиграть и обойти «Сочи» в таблице, а дальше ждать, как сыграют сочинцы с «Ростовом». Настроение у армейского клуба хорошее, даже несмотря на санкции, наложенные на генерального партнёра.



ЦСКА, скорее всего, выиграет. Но одного мяча может не хватить, а больше трёх хозяева не забьют. Учитывая, что ЦСКА меньше всех пропускает, лучший вариант — индивидуальный тотал ЦСКА 2-3 мяча за 2.02. Стандарты Языджы, техника Карраскаля, супермотивация того же Яковлева должны будут помочь армейцам. К тому же у ЦСКА сейчас длинная скамейка».

Созин: позавчера увидел, что «Локомотива» больше нет.

Тиль и Хендрикс хотят разорвать контракты со «Спартаком».



Пименов: странно видеть «Локомотив» таким беспомощным.