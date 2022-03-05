«Бавария» — «Байер»: ставка Алексея Андронова на матч Бундеслиги

Футбольный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч немецкой Бундеслиги «Бавария» — «Байер».

Ставка: победа «Баварии» с форой (-1.5) за 1.90.

«В Бундеслиге пройдёт матч «Баварии» и «Байера». Этот матч привлекает к себе большое внимание уже много лет. Уже года четыре я говорю одну и ту же фразу Ули Хёнесса о том, что «Байер» не обойдёт «Баварию» и через сто лет.

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Силы не равные и сейчас. Никаких шансов у «Байера» нет победить «Баварию». «Бавария» бывает, что расслабляется, но в основном не с такими знаковыми соперниками, как «Байер».



«Бавария» постарается провести матч максимально мощно хотя бы для того, чтобы показать, кто является главной футбольной силой Германии. Хорошая ставка — победа «Баварии» с форой (-1.5) с коэффициентом 1.90.



Мне кажется, что все возможности для достижения результата у них есть: лучший форвард мира, прекрасная поддержка и не самая надёжная защита «Байера».

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