«Северсталь» — «Динамо» Москва: прогноз Максима Лебедева на матч Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 3-й матч серии плей-офф КХЛ «Северсталь» — «Динамо» Москва.

Ставка: итоговая победа «Динамо» за 1.75.

«Ай, да Разин! Ай, да сукин сын! «Северсталь» рвёт шаблоны и делает это как-то весело, воздушно. И даже когда во втором матче череповчане получили почти дуплетом две шайбы и от 3:0 ничего не осталось, на скамейке «Северстали» не было никакой паники. А замена вратаря прошла весьма буднично, и я даже бы сказал, в рабочем порядке. Примечательно, что «Динамо», получив три за восемь с половиной минут, Ваню Бочарова менять не стало. А ведь по итогам двух матчей получатся, что Ваня не тянет. Тянет дедушка Еремёнко, но его на этот раз на скамейке не оказалось.

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Кстати, есть большое подозрение, что дедушка в третьем матче появится. Потому что бело-голубым отступать некуда. Третье поражение подряд в серии до четырёх побед – это русская рулетка с пятью патронами в шестизарядном револьвере. «Динамо» будет грызть землю, но ведь и у череповецких болельщиков такого беспробудного счастья не было года этак с 2003-го, когда «Северсталь» завоевала своё первое и последнее серебро. Поэтому атмосфера в Череповце будет соответствующая, так сказать, сопутствующая росту крыльев у команды Андрея Разина.



Но «Северсталь» выйдет на третий матч играть в хоккей, а «Динамо» выйдет сдохнуть, но победить. Именно эта мотивационная разница, как мне кажется, должна сыграть главную роль, и бело-голубые вымучают и выстрадают свою первую победу в плей-офф. Потому что если они не выстрадают её сейчас, то её вообще в этом сезоне не будет.



Итак, тяжелейшая победа «Динамо», скорее всего, даже за пределами основного времени».

Ставка на матч «Северсталь» — «Динамо» с коэффициентом 2.17.

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