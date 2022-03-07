«Тоттенхэм» — «Эвертон»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 28-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Эвертон».



Ставка: победа «Тоттенхэма» и ТМ 4.5 за 1.92.



«Конте против Лэмпарда – новое противостояние на тренерском мостике, и итальянец кажется в нём фаворитом.

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Да, «шпоры» только что вылетели из Кубка, но там у них был непростой и мотивированный соперник в лице «Боро», тогда как у них самих особого желания рвать и метать не было. В целом же команда хоть и медленно, но прогрессирует, хотя до того, что хочет видеть Конте, ещё как минимум одно трансферное окно…



«Эвертон» проиграл в трёх из четырёх последних туров, забив всего один мяч. Ситуативно «ириски» и могут что-то выдать, но глобального прогресса Лэмпарду как минимум в этом сезоне вряд ли удастся добиться», — сказал Петросьян.

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