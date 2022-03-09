«Бетис» — «Айнтрахт»: прогноз Дениса Наливайко на матч Лиги Европы

Спортивный комментатор на Setanta Sports, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на 1/8 финала Лиги Европы «Бетис» — «Айнтрахт».
Ставка: обе забьют за 1.68.
«Бетис» играет у себя дома на «Бенито Вильямарине». Этот фактор, безусловно нужно учитывать, так как болельщики будут гнать команду вперед, болельщики будут «Бетис» заводить, когда надо и может быть, когда не нужно.
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«Бетис» веселая команда, но у нее есть проблемы в обороне. Непонятно сыграет ли Алекс Морено, выбыл Алекс Гуардадо в последнем матче Ла Лиге.
«Айнтрахт» далеко не самая забивная команда в Бундеслиге. Опять же, все-таки мы видели в матче против «Зенита», что «Бетис» привозит себе моменты. Именно по этой причине я предлагаю поставить на обе забьют. Коэффициент под 1.70, не самый большой, но мне кажется это верный вариант», — сказал Наливайко.
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