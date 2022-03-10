«Норвич» — «Челси»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 30-го тура АПЛ «Норвич» — «Челси».
Ставка: победа «Челси» и ТМ 4.5 за 1.60.
«Норвич» проиграл в важном со всех точек зрения матче «Брентфорду». Зачастую после таких поражений у команд начинается свободное падение, и вполне возможно, у «канареек» будет именно тот случай. У них уже пять поражений кряду, и теперь ещё меньше шансов зацепиться за спасительное 17-е место.
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«Челси» же в своём стиле разобрался с «Бёрнли». Ничего особенного не демонстрируя, лондонцы лишь во втором тайме смогли открыть счёт, ну а потом просто на классе добили развалившегося соперника.
Наверняка не будет команда Тухеля перенапрягаться и на этот раз – в очередной раз у команды начинается тяжёлый отрезок и силы надо беречь», — сказал Петросьян.
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