Кайя Канепи — Белинда Бенчич: прогноз Сергея Фомина на матч турнира в Индиан-Уэллсе

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч турнира в Индиан-Уэллсе Кайя Канепи — Белинда Бенчич.
Ставка: индивидуальный тотал Бенчич больше 12 геймов за 1.70.
«Вновь обратим внимание на сетку женского турнира в Калифорнии. Во втором круге 36-летняя эстонка Кайя Канепи сыграет против 25-летней швейцарки Белинды Бенчич.
Определился соперник Медведева по второму кругу «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.
Уже и по возрасту понятно, кто будет более свеж и инициативен. Правда, Белинда пока ничем особенным не запомнилась за этот сезон, однако прошлый сезон точно может занести себе в актив. Золотую олимпийскую медаль случайно не выигрывают.
Глядя на первый матч Канепи с молодой американкой Монтгомери, есть много вопросов по игре эстонки. Ничего не показала, медлила с атаками, в основном ждала ошибок соперницы, ну и дождалась. Выиграла на классе.
Надеюсь, Белинда соскучилась по победам, хорошо подготовилась и сыграет как может», — сказал Фомин.
Тарпищев оценил шансы Медведева остаться первой ракеткой мира по итогам сезона-2022.
Хачанов узнал соперника по второму кругу турнира ATP в Индиан-Уэллсе.
Вера Звонарёва в паре пробилась в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе.
- 11 марта 2022
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 10 марта 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:20
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 9 марта 2022
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:05
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30