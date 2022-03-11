Кайя Канепи — Белинда Бенчич: прогноз Сергея Фомина на матч турнира в Индиан-Уэллсе

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч турнира в Индиан-Уэллсе Кайя Канепи — Белинда Бенчич.



Ставка: индивидуальный тотал Бенчич больше 12 геймов за 1.70.



«Вновь обратим внимание на сетку женского турнира в Калифорнии. Во втором круге 36-летняя эстонка Кайя Канепи сыграет против 25-летней швейцарки Белинды Бенчич.

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Уже и по возрасту понятно, кто будет более свеж и инициативен. Правда, Белинда пока ничем особенным не запомнилась за этот сезон, однако прошлый сезон точно может занести себе в актив. Золотую олимпийскую медаль случайно не выигрывают.



Глядя на первый матч Канепи с молодой американкой Монтгомери, есть много вопросов по игре эстонки. Ничего не показала, медлила с атаками, в основном ждала ошибок соперницы, ну и дождалась. Выиграла на классе.



Надеюсь, Белинда соскучилась по победам, хорошо подготовилась и сыграет как может», — сказал Фомин.

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