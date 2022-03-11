«Лилль» — «Сент-Этьен»: прогноз Владимира Вальдемарова на матч Лиги 1

Профессиональный каппер Владимир Вальдемаров дал прогноз на матч Лиги 1 «Лилль» — «Сент-Этьен».
Ставка: победа «Лилля» за 1.70.
«Не вижу причин, почему «Лилль» здесь не одержит победу. Команда Гурвеннека набрала неплохой ход и после неудачного стартового отрезка в начале чемпионата сейчас вполне может побороться и за место, дающее право выступать в Лиге чемпионов.
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До «Марселя» всего лишь пять очков. Все основные лидеры команды в строю и находятся в отличной форме. В прошлом туре Лиги 1 «Лилль» у себя дома разгромил «Клермон» со счётом 4:0, думаю, что они и «Сент-Этьен» обыграют, который хоть и набрал сейчас неплохой ход, но явно уступает «Лиллю» и по качеству игроков, и по текущей игровой форме.
Думаю, что прошлогодний чемпион сможет обыграть дома «Сент-Этьен» и, вполне возможно, закрепится на пятом месте после этого тура», — сказал Вальдемаров.
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