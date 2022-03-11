«Лилль» — «Сент-Этьен»: прогноз Владимира Вальдемарова на матч Лиги 1

Профессиональный каппер Владимир Вальдемаров дал прогноз на матч Лиги 1 «Лилль» — «Сент-Этьен».



Ставка: победа «Лилля» за 1.70.



«Не вижу причин, почему «Лилль» здесь не одержит победу. Команда Гурвеннека набрала неплохой ход и после неудачного стартового отрезка в начале чемпионата сейчас вполне может побороться и за место, дающее право выступать в Лиге чемпионов.

Мостовой: мне смешно от возвращения Карпина в «Ростов».

До «Марселя» всего лишь пять очков. Все основные лидеры команды в строю и находятся в отличной форме. В прошлом туре Лиги 1 «Лилль» у себя дома разгромил «Клермон» со счётом 4:0, думаю, что они и «Сент-Этьен» обыграют, который хоть и набрал сейчас неплохой ход, но явно уступает «Лиллю» и по качеству игроков, и по текущей игровой форме.

Думаю, что прошлогодний чемпион сможет обыграть дома «Сент-Этьен» и, вполне возможно, закрепится на пятом месте после этого тура», — сказал Вальдемаров.

Дик Адвокат: разочарован тем, что не увижу Россию на чемпионате мира.

«Спартак» выиграл дело у Газизова о незаконности его увольнения из клуба.

Дани Алвес восхитился игрой Карима Бензема.